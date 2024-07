Tadej Pogacar: "J'apprécie de courir avec Remco"

"C'était déjà un final nerveux et j'ai entendu qu'une grosse chute s'est produite à 12 kilomètres de l'arrivée, mais ce n'est qu'à l'arrivée que quelqu'un m'a dit que Primoz était tombé", a déclaré Pogacar au micro des organisateurs. "C'est vraiment terrible. Il était déjà en très bonne forme, et je sentais qu'il allait de mieux en mieux à chaque étape. Je suis presque sûr qu'il se serait battu pour le classement général dans les prochains jours. C'est très triste qu'une chute l'ait affecté. J'espère qu'il va bien, qu'il récupérera rapidement et qu'il pourra se battre pour revenir dans la course".

Le maillot jaune s'attendait "à des jambes plus fatiguées aujourd'hui". "C'était une étape très rapide, avec des montées et des descentes. En fait, je préfère ce rythme à celui de mardi, qui était très facile. A ce rythme, les jambes continuent de tourner et je me sens mieux", raconte Pogacar. "Les derniers kilomètres étaient cependant assez chauds. Demain, c'est encore une étape de sprint qui risque d'être compliquée à cause du vent. Ce sera probablement une journée stressante, comme beaucoup d'autres dans ce Tour de France".