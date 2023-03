Tadej Pogacar: "Les ascensions de demain me correspondent mieux"

Le Slovène, qui s'était emparé du maillot jaune à la Loge des Gardes, s'est imposé devant ses deux dauphins au classement général, le Français David Gaudu (Groupama - FDJ), 2e à 2 secondes, et le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), 3e à 6 secondes. Il conforte ainsi son maillot de leader avant la dernière étape, qui se terminera dimanche à Nice après un parcours très accidenté de 118,4 km, dans l'arrière-pays niçois.

"C'était la journée la plus difficile, on a roulé à fond dès le départ", a déclaré Pogacar samedi au micro des organisateurs. "INEOS a imposé un train très rapide juste avant la dernière ascension. Ensuite, ça a vraiment été une bataille très rude dans le final. C'était un peu tôt quand j'ai attaqué, mais je trouvais qu'il y avait trop de coureurs à l'avant. Demain ce sera encore une journée difficile, certainement la plus dure de toute la semaine. Mais je pense que les ascensions me correspondront mieux qu'aujourd'hui".

Pogacar, qui a signé sa 7e victoire en douze jours de course cette année, s'isole davantage en tête du classement général. Son avance sur Gaudu passe de 6 à 12 secondes et celle sur Vingegaard de 46 à 58 secondes.