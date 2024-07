Tadej Pogacar à propos de Vingegaard: "Jonas est venu pour se battre pour la victoire"

Pogacar a également répondu à Remco Evenepoel, qui avait accusé Vingegaard de courir sans panache lors de l'étape de Troyes. "Nous avons vu que Jonas était venu ici pour se battre pour la victoire. Et hier (dimanche, ndlr), ils ont montré qu'ils en avaient. Chapeau à toute l'équipe Visma", a déclaré Pogacar.

Jonas Vingegaard, deuxième du classement général, a déclaré après coup qu'il avait réalisé ses meilleures valeurs. "Hier, nous avons réalisé ensemble l'une des meilleures performances en montée de notre histoire. Quand j'ai regardé mes watts après coup, ils se sont avérés vraiment fous. Surtout dans la partie où Matteo Jorgenson et Jonas ont accéléré: ce sont les chiffres les plus élevés de ma carrière".

Le Slovène suppose que Vingegaard essaiera encore de le détrôner lors de la très difficile dernière semaine. "Ils vont certainement essayer. Jonas a dit hier qu'il n'abandonnerait pas la lutte, et c'est vrai. Nous allons assister à un feu d'artifice lors de la dernière semaine. Ils vont choisir une étape (alpine), pas deux. Ils vont se concentrer sur vendredi ou samedi".

Pogacar attend avec impatience ces deux étapes alpines difficiles, sur un terrain qui lui est familier. "Le col de la Bonette (le point culminant de ce Tour) est une très belle montée alpine. Je l'adore et j'ai vraiment hâte d'y être. L'Isola 2000 est également une très belle montée, similaire au Plateau de Beille. Et l'étape de samedi (au départ de Nice) est mon étape à domicile. Je m'entraîne beaucoup sur ces côtes et je les connais très bien."