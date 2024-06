Thibau Nys remporte une 6e victoire cette saison, Yves Lampaert perd le maillot jaune

Thibau Nys a remporté la 3e étape du Tour de Suisse (WorldTour), disputée sur 161,7 kilomètres entre Steinmaur et Rüschlikon mardi. Le sprinteur-puncheur de la Lidl-Trek a dominé un sprint pour costauds, devant le Britannique Stephen Williams (Israel-Premier Tech) et l'Italien Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost).

Le peloton a maintenu un rythme effréné tout au long de l'étape. L'échappée de cinq coureurs, dont quatre Suisses, n'a su résister à la poursuite et le local Johan Jacobs (Movistar) en a été le dernier survivant. Il a été repris à un peu moins de 20 kilomètres de l'arrivée.

L'Aegst am Albis (2,6 km à 6,5%) et l'Albipass (2 km à 5,9%), qui s'enchaînaient dans les 20 derniers kilomètres, n'ont pas eu raison de tous les sprinteurs, et certainement pas des meilleurs puncheurs. Le Britannique Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) a amorcé une petite attaque dans la descente, mais il est rentré dans le rang.

Le Suisse Marc Hirschi (UAE Team Emirates) a anticipé le sprint en sortant du peloton à 3 kilomètres du terme. Il a été repris dans le dernier kilomètre, tandis que la pente s'avérait trop raide pour les sprinteurs. Thibau Nys a émergé dans le final, remportant son 6e succès de la saison, le 8e en carrière.

La 4e étape constituera une première opportunité pour les grimpeurs de s'illustrer mercredi. Après près de 140 kilomètres de plat depuis Rüschlikon s'amorceront les ascensions finales de Schöllenen (4,5 km à 7,5%) et du Saint-Gothard (8,2 km à 6,6%). L'arrivée se jugera au sommet, après un total de 171 kilomètres de course.