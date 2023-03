Thijssen, Jakobsen, Philipsen, Ewan, Groenewegen, Gaviria, Bennett, les sprinteurs affamés

La 47e édition de la classique Bruges-La Panne (WorldTour) mercredi sur 211 km est promise aux sprinteurs. Ils sont affamés et prêts en découdre pour succéder à Tim Merlier, qui ne sera lui pas au départ.

La principale difficulté de la journée sur un parcours plat sera le vent, annoncé comme la pluie. Lotto Dstny a composé une équipe autour de Caleb Ewan, revanchard après sa déception de Milan-Sanremo. Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) et Jasper Philipssen (Alpecin-Deceuninck), vainqueur de deux étapes à Tirreno, visent une 3e victoire cette saison.

Battu par Gerben Thijssen au GP Monséré, sur une photo-finish polémique, Caleb Ewan espérait mieux que sa 16e place à Milan-Sanremo. Il sera accompagné notamment par Jasper De Buyst et l'Allemand Michael Schwarzmann.

Astana Qazaqstan s'alignera avec le Britannique Mark Cavendish alors que Movistar compte sur le Colombien Fernando Gaviria, vainqueur d'une étape au Tour de San Juan et 2e de Milan-Turin.

BORA-Hansgrohe délèguera lui Sam Bennett et Jordi Meeus. L'Irlandais et le Belge seront bien entourés avec le Néerlandais Danny Van Poppel et l'Allemand Max Schachmann.