Tim Celen termine 6e de la course en ligne T1-T2, à 6:17 du vainqueur

Tim Celen a terminé à la 6ee place la course en ligne de para cyclisme classes T1-T2 aux Jeux Paralympiques de Paris, samedi. Le Limbourgeois a retrouvé le circuit de 14,2 kilomètres qu'il avait quitté lors du contre-la-montre, et a terminé à 6:17 du vainqueur chinois Jianxin Chen après trois tours et un total de 42,6 kilomètres.

Isolé, Tim Celen est arrivé plus de quatre minutes après le groupe en question, et plus de trois minutes avant son plus proche poursuivant.

Celen avait remporté la médaille de bronze en contre-la-montre, mercredi. Au terme d'un parcours de 14,2 km, le Limbourgeois de 26 ans, premier en catégorie T2, avait concédé 1:51.86 au même Jianxin Chen, sacré aujourd'hui en ligne. Le Canadien Nathan Clement avait pris l'argent.

Tim Celen avait décroché deux médailles aux derniers Jeux Paralympiques de Tokyo. Il avait pris l'argent dans la course en ligne et s'était paré de bronze sur le contre-la-montre. Il était également présent à Rio 2016, avec une 6e place en ligne et une 10e place en chrono. Le natif de Geel est également trois fois champion du monde: deux fois en ligne (2021 et 2022) et une fois en contre-la-montre (2022).

La classe T1-T2 de cyclisme sur route est réservée à des coureurs qui souffrent de troubles de la coordination de tout le corps, d'un côté du corps ou du tronc et des jambes. Ils utilisent donc un tricycle.