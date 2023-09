Tim Merlier savoue sa victoire: "J'avais un bon sentiment et beaucoup de confiance"

"L'équipe a fait un travail fantastique", a-t-il expliqué. "Je dois les remercier pour cela. J'avais un bon sentiment aujourd'hui, et beaucoup de confiance. Cela m'a beaucoup aidé quand j'ai perdu mon poisson-pilote dans un dernier kilomètre de fou. J'ai donc lancé mon sprint très tôt mais j'avais assez de puissance pour y arriver. Cela me rend heureux. J'ai hâte d'être à ma prochaine course, le Tour de Slovaquie." La course à étapes aura lieu du 13 au 17 septembre prochain.