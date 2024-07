Tim Wellens: "Pogacar a été impressionnant"

"Nous savions que c'était l'une des premières journées importantes pour le classement général et Tadej était très motivé", a déclaré le Limbourgeois."L'équipe s'est très bien comportée. Nils Politt a roulé très fort. J'ai pris son relais et puis, les autres ont suivi. Le vent de face n'a pas facilité notre travail. Tadej a remarquablement clôturé l'opération. Il a été impressionnant"

"Personnellement, je me suis senti bien. J'ai eu de très bonnes jambes sur ces premières étapes et je peux faire beaucoup de boulot. Cela dit, je dois laisser partir des adversaires, c'est la tâche pour laquelle je suis là. Je ne pense pas que j'aurai à effectuer plus de travail en tête maintenant que Pogacar a le maillot jaune. Les prochaines étapes seront l'affaire des équipes de sprinters."