Tour de France Femmes: Bauernfeind consacrée, Vollering punie

Albi attendait une sprinteuse, c'est une grimpeuse qui a été consacrée au pied de la Cathédrale Sainte-Cécile: Ricarda Bauernfeind est devenue à 23 ans la plus jeune vainqueure d'une étape du Tour de France Femmes version ASO en piégeant les favorites jeudi.

"Demi s'est abritée après avoir été victime d'une crevaison et non pas parce qu'elle était en difficulté. C'était légal", a soutenu la leader du classement, par ailleurs "frustrée de ne pas avoir pu sprinter pour la gagne", piégée comme les autres par le numéro de Bauernfeid.

La coureuse de poche (55 kg, 1m66), cinquième de la dernière Vuelta Feminina, s'est échappée peu après l'avant-dernière difficulté du jour, la côte de Laguepie, pour rapidement creuser un écart d'une minute et demi.

- Vos décroche, Muzic abandonne -

Elle a ensuite résisté au retour d'un duo de poursuivantes et s'est imposée avec 22 secondes d'avance devant la Suissesse Marlen Reusser et le championne d'Allemagne Liane Lippert, Kopecky réglant le sprint des poursuivantes dix secondes plus tard.