Tour de France: la victoire pour Pogacar, le sacre promis à Vingegaard, les frissons pour Pinot

Et au final, tout le monde était content. Epilogue officieux de la Grande Boucle à la veille du traditionnel défilé sur les Champs-Elysée, l'avant-dernière étape, superbe, a tenu toutes ses promesses et, à défaut de suspense pour la victoire finale, a récompensé trois des principaux acteurs de cette 110e édition.

Vingegaard est reparti du plateau du Markstein avec le souvenir d'une vue panoramique sur les Vosges, mais surtout l'assurance d'un deuxième triomphe d'affilée, sauf accident improbable dans les Yvelines dimanche, coupe de champagne à la main.

"Evidemment j'aurais voulu gagner l'étape, mais je savais que je n'avais aucune chance contre Tadej au sprint. Pour moi le plus important était de garder le maillot jaune et de le ramener à Paris", a commenté le Danois qui, à peine franchi la ligne en troisième position, s'est précipité dans les bras de sa femme et de sa fille.

En fait, le restaurant à Paris pour fêter ça avec la famille et l'équipe Jumbo-Visma était déjà réservé depuis quelques jours.