Tour Down Under: Jhonatan Narvaez s'adjuge la première course de l'année, Sam Welsford prend la dernière étape

L'Equatorien Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates - XRG) a décroché la victoire finale dimanche lors de la dernière journée du Tour Down Under, la course australienne d'ouverture de la saison cycliste. Le critérium final à Adélaïde s'est terminé par un sprint d'un peloton chauffé à blanc. L'Australien Sam Welsford (Red Bull-Bora-Hansgrohe) s'y est montré le plus rapide, pour la 3e fois de la semaine.

La dernière journée a commencé par l'exclusion de la course du grimpeur espagnol Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) pour s'être accroché trop longtemps à un bidon reçu d'une moto neutre lors de l'étape reine de samedi. Le critérium final de 90 kilomètres dans les rues d'Adelaide a été marqué par une échappée de trois coureurs. La formation belge Soudal Quick-Step était représentée par le Danois Casper Pedersen, qui était accompagné des Australiens Kelland O'Brien et Damien Howson. Pedersen a roulé à l'avant jusqu'à la fin de la course, mais n'a eu aucune chance face aux équipes de sprinters.