Uijtdebroeks ne brille pas encore : "La base est là, mais il manque encore quelque chose"

Après un contre-la-montre, deux étapes vallonnées et deux étapes de montagne, Uijtdebroeks est neuvième au classement du Tour de Suisse. Il doit ainsi laisser passer des coureurs de sa génération tels que Matthew Riccitello et Oscar Onley. Mercredi, Uijtdebroeks a constaté qu'il se sentait un peu mieux chaque jour, mais jeudi, il a connu un revers : il a dû lâcher prise six kilomètres avant le sommet lors de la dernière ascension.

"Cette étape a été très difficile", a réagi Uijtdebroeks après la course via le canal de son équipe. "Le rythme était très élevé dans la dernière montée. Comme hier, j'ai remarqué que je manquais encore un peu d'explosivité. Quand la concurrence a accéléré, j'ai rapidement cherché mon propre rythme. Ensuite, j'ai essayé de limiter les dégâts. Ce n'était malheureusement pas ma meilleure journée."