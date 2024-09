Un Affini ému "ne sait pas quoi dire" après son sacre: "Cela a pris tellement de temps"

L'Italien Edoardo Affini a été couronné champion d'Europe du contre-la-montre mercredi à Hasselt et a réagi avec beaucoup d'émotion. "Je ne sais pas quoi dire", a-t-il avoué après la course. "C'est une sensation incroyable."

Pour Affini, âgé de 28 ans, c'était le premier titre international au niveau professionnel. "Cela a pris tellement de temps. Ma dernière victoire remonte même à ma première année en tant que pro (2019, ndlr). Pourtant, j'ai toujours été là. Et j'ai toujours fait mon travail."

La préparation pour cet Euro a été difficile, a expliqué l'Italien. "La Vuelta a été très dure pour moi ces trois dernières semaines. C'était le grand tour le plus difficile que j'ai jamais fait, je pense. Dimanche, lors du contre-la-montre final, je ne me sentais pas vraiment bien. Je manquais de puissance pour obtenir un bon résultat." Le rouleur de Visma-Lease a Bike avait alors terminé 12e, à plus d'une minute du Suisse Stefan Küng, devant qui il s'est imposé mercredi.