Un contre-la-montre individuel et une étape pavée au programme de la 67e édition

La course traversera cinq départements du nord de la France: l'Aisne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais et la Somme. Selon la tradition, le départ sera donné sous la statue de Jean Bart à Dunkerque, emmenant les coureurs vers Abbeville mardi 16 mai. Trois ascensions émailleront la course avant le circuit local et la montée de Drucat.

La deuxième étape reliera Compiègne à Laon sur des routes légèrement vallonnées, jusqu'à la Rampe d'Ardon. À la demande des directeurs sportifs, le contre-la-montre individuel a été réinstauré après quatorze ans d'absence. Autour de Saint-Quentin, les coureurs devront parcourir 15,9 kilomètres de plat.