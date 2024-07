Un Remco Evenepoel ému veut "revenir pour essayer de gagner" le Tour de France

"J'ai subi beaucoup de pression cette année, beaucoup de doutes de l'extérieur", a expliqué Evenepoel auprès de la chaîne de télévision flamande, la VRT. "J'ai beaucoup travaillé pour atteindre ce niveau. Réussir ceci, terminer derrière les deux meilleurs coureurs du monde, c'est très spécial. C'est une récompense pour le travail fourni, et une belle réponse à ceux qui doutaient et critiquaient. J'espère que tout le monde croira en moi à partir de maintenant, et que plus personne ne dira que je ne sais pas courir de grand tour."

Tombé au Tour du Pays basque en avril, le champion du monde du chrono a connu une préparation perturbée. "Ce n'a pas été facile, avec cette chute. Il a fallu se dépêcher, mais tout s'est bien passé. Ce n'est que du positif pour le futur. J'ai appris qu'il y avait encore beaucoup de marge de progression. Je vais revenir pour essayer de gagner."