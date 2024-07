"Un soulagement" pour Jasper Philipsen, vainqueur de la 10e étape

"Nous sommes à la 10e étape, et je suis resté cinq sprints sans gagner", a indiqué Philipsen au sujet du début de Tour difficile qu'il a connu. "Je suis content pour l'équipe qui a continué à y croire et à jouer sur nos forces. Tout le monde obtient une victoire méritée."

"La semaine dernière a été intense, ce n'était pas une grande semaine", a confié Philipsen. "Il y a eu un peu de malchance. C'est un soulagement de pouvoir trouver ta force et montrer un excellent 'lead-out'. L'équipe a accompli un travail parfait."

Philipsen a profité de l'excellent travail de son équipe, avec Mathieu van der Poel en ultime rampe de lancement. "Nous savions que le dernier virage était dangereux", a analysé le sprinteur. "Tout le monde progresse dans ce Tour. Peut-être qu'au départ, nous n'étions pas au meilleur de notre forme, mais maintenant, nous nous sentons bien. Je suis très heureux de commencer la deuxième semaine par une victoire. Et il reste encore de belles étapes."

Maillot vert du dernier Tour, Philipsen a cette année un redoutable adversaire face à lui, l'Erythréen Biniam Girmay, déjà vainqueur de deux étapes et encore 2e mardi. "Il dispute un très bon Tour et il a beaucoup de points d'avance. Nous essayons de nous concentrer sur les victoires d'étapes et attendons avec impatience la suite pour essayer de réduire cet écart."

Philipsen (193 points) compte désormais 74 points de retard sur Girmay (267 points).