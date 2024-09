Une 55e édition entre Mons et Frameries le 28 septembre

Les organisateurs du Grand Prix Pino Cerami (1.2) ont confirmé mardi les engagés au départ de la 55e édition entre Mons et Frameries sur 159,2 km le 28 septembre.

La course boraine rend hommage à l'ancien coureur Pino Cerami, vainqueur, entre autres, de Paris-Roubaix et de la Flèche wallonne en 1960, décédé il y a dix ans le 20 septembre 2014 à l'âge de 92 ans.

Vingt-cinq équipes de 7 coureurs seront au départ sur la Grand-Place de Mons à 13h00, dont les formations de développement Wanty-ReUz-Technord, Uno-X Mobility Development Team, Arkéa-B&B Hôtels Continentale, Alpecin-Deceuninck Development Team, Israel Premier Tech Academy et Bingoal WB Devo Team.

Le Grand Prix Cerami, course professionnelle jusqu'en 2019, a connu une impasse au calendrier pendant trois ans, en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, et en 2022 en raison de problèmes d'organisation. Le dernier vainqueur du GP Cerami professionnel (1.1) est le Français Bryan Coquard en 2019.

La course a été depuis reprise en main par la Wallonia Samyn asbl, organisatrice notamment du Grand Prix Samyn. La première édition de ce 'nouveau' GP Cerami, revenu en classe 1.2, avait salué l'an dernier le succès du Néo-Zélandais James Fouché qui avait devancé au sprint le Néerlandais Lars Booven et le Français Marius Macé.