Une approche urbaine du vélo à Bike Brussels du 22 au 24 mars

Le vélo sous toutes ses formes prend de plus en plus de place dans la capitale. Le succès du salon Bike Brussels confirme que les cyclistes sont nombreux à emprunter chaque jour les routes bruxelloises. La sixième édition, prévue du vendredi 22 au dimanche 24 mars à la gare Maritime, proposera une nouvelle fois au grand public de tester les dernières innovations du secteur ou de s'équiper pour un voyage à deux roues.

Plus de 150 exposants seront rassemblés sur les 20.000 mètres carrés de l'événement. Les associations et les administrations publiques seront présentes pour "sensibiliser à l'utilisation du vélo dans une démarche de mobilité douce et active", expliquent les organisateurs dans un communiqué.

La petite reine est parvenue à séduire de nombreux usagers pour leur déplacement dans la capitale. La pratique du vélo a triplé à Bruxelles en 10 ans, selon des comptages effectués par l'ASBL Pro-Vélo. Dévoilant les différentes facettes du vélo, Bike Brussels permet au visiteur de tester tous les types (e-bike, urban-bike, cargo-bike, longtail, ou vélo rallongé, travel-bike, kids-bike, pliable, bike-trailer,...). "Nous avons aménagé une piste d'essai de près d'un demi-kilomètre en indoor. Chacun peut donc y essayer le vélo de ses rêves", illustre Etienne Bertrand, directeur général du salon.