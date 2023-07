Une équipe avec "trois potentiels vainqueurs", un choix facile selon le sélectionneur

Sven Vanthourenhout, le sélectionneur national, a annoncé lundi à Tubize les neuf coureurs qui se rendront à Glasgow, au début du mois d'août, pour disputer la course en ligne des championnats du monde de cyclisme. Parmi ceux-ci, "trois potentiels vainqueurs": Remco Evenepoel, champion en titre, Wout van Aert et Jasper Philipsen.

La question du leadership se pose dans une équipe belge aux multiples candidats, mais elle n'a pas posé de problèmes au sélectionneur. "Ce ne sont pas vraiment trois leaders, mais nous sommes plutôt une équipe avec trois potentiels vainqueurs", a-t-il expliqué. "Ce n'était pas un choix très difficile. Les dernières places sont à remplir selon les circonstances ou les choix des têtes d'affiche."

De cette manière, Sven Vanthourenhout estime que la Belgique est armée pour tous les scénarios. "Nous pouvons courir offensivement avec Remco, comme avec Wout. Si la course est plus défensive, nous pouvons jouer la carte Jasper." En cas de sprint, entre l'actuel maillot vert du Tour de France Philipsen et le maillot vert 2022 Van Aert, "la décision sera prise sur le moment. Selon le déroulement de la course, celui qui se sentira le mieux" sera le sprinteur attitré.