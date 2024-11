Une véritable haie d'honneur: Mark Cavendish reçoit un vibrant hommage pour sa toute dernière course

Mark Cavendish (Astana) a disputé, et remporté, la dernière course de sa carrière, dimanche à l'occasion du Critérium cycliste de Singapour organsié par ASO. Le Britannique a remporté la course, au sprint devant nos compatriotes Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) et le champion national Arnaud De Lie (Lotto Dstny).



L'Erythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) a pris la 4e place devant le Norvégien Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), 5e, Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), 6e, Cedric Beullens (Lotto Dstny), 7e, l'Italien Davide Ballerini (Astana), 8e, et Edward Theuns (Lidl-Trek), 9e.