"Le cyclisme m'a tellement apporté": la légende Mark Cavendish annonce son départ à la retraite

Le coureur britannique de 39 ans l'a indiqué samedi sur Instagram. L'organisateur de l'événement, ASO, également responsable du Tour de France, avait déjà annoncé en octobre que cette course serait la dernière du sprinteur de l'île de Man, surnommé "The Manx Express" dans la meilleure période de sa carrière.

À lire aussi Une belle récompense: Mark Cavendish a reçu son titre de chevalier de la part du Prince William

"Dimanche aura lieu la dernière course de ma carrière" a écrit Cavendish. "Je suis chanceux d'avoir fait ce que j'aime pendant presque 20 ans je peux dire maintenant que j'ai réussi à faire tout ce que je pouvais sur le vélo. Le cyclisme m'a tant donné, j'aime le sport. J'ai toujours voulu y faire la différence et je suis maintenant prêt à voir ce que me réserve le prochain chapitre".