Vainqueur de 2 étapes, Merlier veut désormais arriver "le plus frais possible" à Zottegem

Tim Merlier a remporté au pied de l'Atomium sa deuxième victoire d'étape sur le 93e Tour de Belgique dimanche. Le sprinteur de Soudal Quick-Step empoche par la même occasion sa 12e victoire de la saison et va désormais pouvoir se concentrer sur les championnats de Belgique.

"J'avais déjà gagné jeudi à Knokke-Heist, mais les choses se sont encore mieux déroulées à Bruxelles. Il y a eu trois sprints massifs sur ce Tour de Belgique. Je me suis fait piéger à Montaigu-Zichem et je n'ai pas pu exploiter ma vitesse. J'ai gagné les deux autres mais j'ai aussi remarqué que j'étais un peu fatigué après le Giro", a déclaré Merlier en interview après la course.

Au sprint, Merlier a de nouveau été idéalement lancé par Bert Van Lerberghe. "Il a fait un travail remarquable, je ne le soulignerai jamais assez. Nous étions en bonne position, et il a décidé d'étirer tout le peloton sur une ligne. J'ai ensuite dû me positionner pour partir à fond après le dernier virage et j'ai pu faire mon sprint comme je le voulais".