Van Aert débute avec un sentiment "étrange" : "Jamais senti aussi mal au début du Tour"

Fin mars, lors d'une chute sévère lors d'A Travers la Flandre, Van Aert a subi des fractures à la clavicule, au sternum et à plusieurs côtes, dont les séquelles persistent. "Je n'ai jamais été aussi mal préparé au départ du Tour, c'est un sentiment un peu étrange", a-t-il confié. "Ma condition est bonne, j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois. Mais elle n'est pas aussi optimale que d'habitude. Ça a été une année difficile."

Par conséquent, Van Aert souligne la difficulté de se fixer des attentes précises : "C'est un peu 'attendons de voir' pour savoir quel sera mon niveau dans le peloton. Heureusement, je peux quand même être utile à l'équipe. Que ce soit dans les étapes plates si nécessaire, peut-être dans les étapes plus difficiles si mes jambes le permettent. Et bien sûr, j'espère aussi saisir quelques opportunités personnelles. Mon objectif est d'être compétitif et de décrocher quelques bons résultats."