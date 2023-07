Van der Poel gagne le prix de la combativité: "J'aurais plutôt voulu gagner l'étape"

L'Espagnol Ion Izagirre (Cofidis) a remporté la douzième étape du Tour de France jeudi. Dans une étape vallonnée de 168,8 km entre Roanne et Belleville-en-Beaujolais, Izagirre, 34 ans, s'est imposé en solitaire, avec 58 secondes d'avance sur le Français Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), 2e et l'Américain Matteo Jorgenson (Movistar Team), 3e.

"Je n'étais pas dans les meilleures conditions. Même si je me sentais mieux que les jours précédents, j'étais quand même à la limite. J'ai tout donné parce que c'était ma dernière chance de la semaine d'aller chercher une victoire", a ajouté le Néerlandais cité par les organisateurs. "Mais la réalité, c'est que je n'étais pas prêt pour une performance qui puisse me faire gagner. J'ai tenté de partir en solitaire, mais dans la dernière ascension j'étais vidé. Je pensais avoir suffisamment récupéré, mais c'était une course assez folle, le rythme n'a jamais baissé. Il faut être dans une forme maximale pour réussir à gagner dans une journée comme celle-là. Maintenant je vais essayer de progresser au niveau physique dans les jours qui viennent et voir si je peux recommencer. Le but, c'est toujours de gagner une étape."