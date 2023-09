Vanthourenhout prudent avant la course en ligne : "La nervosité provoquera de la fatigue"

Une grande partie du parcours de ces championnats d'Europe consiste en un circuit autour du col du VAM, une ancienne décharge désormais recouverte de végétation transformée en une côte de 300 mètres à 9,6% de déclivité moyenne. La route s'élevait auparavant à 48 mètres, mais le sommet du col culmine désormais à 63 mètres. "Cela rend les choses plus difficiles, mais ce n'est pas forcément cela qui va faire la différence" a commenté le sélectionneur noir-jaune-rouge. "C'est surtout le circuit en lui-même qui est difficile : l'alternance de routes étroites et plus larges, la lutte pour être à l'avant, le positionnement constant. L'accumulation de nervosité provoquera énormément de fatigue dans le final, cela sera le facteur décisif."

Les dames partiront de Meppel samedi et les hommes d'Assen dimanche, avant de s'attaquer au circuit local. Pour Vanthourenhout, cette course sera typiquement néerlandaise : "Des routes larges et étroites, des villages qui se succèdent. Ceux qui connaissent les courses aux Pays-Bas savent que le danger du vent peut toujours survenir derrière un virage. Le vent n'est plus aussi fort que lors des contre-la-montre de mercredi, mais il faut toujours garder à l'esprit que l'on court sur ces routes. Cela crée automatiquement une certaine tension dans le peloton".