Victor Campenaerts: "Peut-être mon dernier contre-la-montre et j'ai tout donné"

"Après le stage en altitude, nous sommes rentrés chez nous en voiture pour le Championnat de Belgique sur route, avec notre petit garçon à l'arrière. Nous nous sommes arrêtés ici pour reconnaître le parcours du contre-la-montre. C'était une suggestion de mon nouvel entraîneur. 'Pourquoi pas', me suis-je dit. J'ai vu que c'était un parcours parfait pour moi."

Campenaerts a donc tout donné dans la discipline où il excellait autrefois : "Je voulais tout donner dans ce contre-la-montre, peut-être pour la dernière fois de ma carrière. Mon ambition était de finir dans le top 10. Et quand j'ai vu l'ordre de départ, je me suis dit : 'Je dois réaliser le meilleur temps à mon arrivée'. Même si ce n'était que pour une courte période, avec Küng et Van Aert derrière moi (mais ils ont finalement terminé derrière lui, ndlr)."

Campenaerts ne sait pas encore quel sera son classement final, mais il a trouvé que c'était "une belle journée" juste après son arrivée. "Peut-être que ce sera suffisant pour un top 10, peut-être pas, mais je me suis amusé. J'en ai profité à fond."