Victor Campenaerts s'impose à Overijse devant le Norvégien Rasmus Tillier

Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) a remporté samedi la 63e édition de la Course des Raisins, course d'un jour (1.1) disputée sur 185,6 kilomètres autour d'Overijse, dans le Brabant flamand.

L'Anversois de 31 ans s'est imposé dans un sprint à deux avec le Norvégien Rasmus Tillier (Uno-X), avec qui il s'était isolé en tête de course. Compatriote et coéquipier de Campenaerts, Jasper De Buyst a pris la troisième place. C'est la première victoire du coureur de Lotto Dstny depuis son succès sur le Tour de Louvain (1.1) en août dernier. Il signe sa neuvième victoire en carrière et sa première de la saison.

Dietmar Ledegen, Andreas Goeman, Abram Stockman, le Néo-Zélandais Ryan Christensen et l'Américain Gage Hecht ont constitué la première échappée de la journée. Ils ont été rejoints un peu plus loin par le Norvégien Jonas Abrahamsen et l'Estonien Karl Patrick Lauk. Les sept hommes de tête ont été repris à 108 kilomètres de l'arrivée, dans la treizième ascension du jour.