Visma-Lease a Bike innove avec un van pour récolter des données, l'UCI enquête

A deux jours du départ de la 111e édition à Florence, la formation du Danois Jonas Vingegaard et de Wout van Aert s'est dit "fière de présenter son 'Control Room' (salle de contrôle), un van équipé de technologies modernes pour centraliser la récolte de données en temps réel durant le Tour de France comme les images TV, les dernières informations météo et de la radio de course".

"Cela nous permet de récolter et analyser encore plus de données en direct et avoir une meilleure vue d'ensemble de la course. On pourra fournir des informations aux directeurs sportifs dans les voitures et les aider à prendre des décisions tactiques plus rapidement", a expliqué Mathieu Heijboer, directeur de la performance chez Visma, évoquant un "outil unique dans le cyclisme".