Vollering ironise après sa chute et sa journée malchanceuse : "Ne m'approchez pas demain"

Vollering avait de nombreuses raisons d'être furieuse jeudi : elle avait perdu 1:47 et le maillot jaune dans sa chute, s'était clairement blessée et ne pouvait compter que sur peu d'aide de la part de ses coéquipiers de l'équipe SD Worx-Protime à son retour. En plus de cela, l'équipe Canyon//SRAM de la nouvelle porteuse polonaise du maillot jaune Katarzyna Niewiadoma a décidé d'accélérer le tempo dans le groupe des favorites après la chute de Vollering.

Vollering, qui quittera SD Worx-Protime à la fin de la saison, n'a pas parlé aux médias après l'arrivée, mais elle s'est ensuite amusée de son jour de malchance sur les réseaux sociaux. "Ne m'approchez pas demain", a-t-elle ironisé sur Instagram, accompagnée d'un petit diable et d'une photo d'elle après l'arrivée, où l'on pouvait constater la déception.