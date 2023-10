Wilfried Peeters : "Il faudra être au sommet de son art"

"Il y a un peu de tout au menu du Tour de France", a indiqué Peeters. "Le départ d'Italie est très difficile et la première semaine est exigeante, avec le contre-la-montre individuel à Gevrey-Chambertin et l'étape avec les délicates routes blanches. Il y aura ensuite quelques étapes de montagne difficiles, des étapes de plaine où les vents latéraux pourraient faire des ravages. On doit aussi tenir compte du dernier week-end: sans l'arrivée à Paris, tout peut arriver. Cela signifie qu'un candidat au classement général de cette édition doit être très fort et au sommet de son art en permanence", a déclaré Wilfried Peeters.

La dernière étape du Tour de France sera disputée sous la forme d'un contre-la-montre individuel de 34 kilomètres entre Monaco et Nice avec les ascensions de La Turbie et du Col d'Eze. L'étape de la veille, la 20e, sera disputée sur 133 kilomètres entre Nice et le Col de la Couillole avec 4.600 mètres de dénivelé positif.