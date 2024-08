Wout van Aert, Jasper Philipsen et Tim Merlier dans la sélection belge, pas Evenepoel

Sven Vanthourenhout a sélectionné mardi Wout van Aert, Jasper Philipsen et Tim Merlier pour les championnats d'Europe de cyclisme, prévus du 11 au 15 septembre dans le Limbourg. Remco Evenepoel, double champion olympique à Paris, est lui absent pour la course en ligne et le chrono.

Côté féminin, Lotte Kopecky participera au contre-la-montre mais pas à la course en ligne. Alana Castrique, Audrey De Keersmaeker, Valérie Demey, Marion Norbert-Riberolle, Marthe Truyen, Jesse Vandebulcke, Fien Van Eynde et Margot Vanpachtenbeke forment la sélection de Ludwig Willems.

Tim Declercq, Jordi Meeus, Laurenz Rex, Jonas Rickaert et Bert Van Lerberghe complètent la sélection. Victor Campenaerts et Yves Lampaert sont eux sélectionnés pour le contre-la-montre où Evenepoel était pressenti mais le champion olympique et du monde de la discipline ne sera finalement pas présent à quelques jours du chrono des Mondiaux en Suisse.

Lampaert, Noah Vandenbranden et Victor Vercouillie, chez les messieurs, et Castrique, Demey et Norbert-Riberolle, chez les dames, forment l'équipe pour le contre-la-montre par équipes mixte.

Chez les espoirs, Alec Segaert tentera de défendre son titre de champion d'Europe sur le contre-la-montre. Fleur Moors, championne d'Europe de la course en ligne chez les juniors, figure dans la sélection pour la course en ligne chez les espoirs féminin.

Les chronos élites dames et messieurs auront lieu le mercredi 11 septembre entre Heusden-Zolder et Hasselt avant le relais mixte le jeudi 12 septembre. La course en ligne élites dames est prévue le samedi 14 septembre et celle des élites messieurs le dimanche 15 septembre.