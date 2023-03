Wout van Aert reconnait la supériorité de Van der Poel: "Il était simplement plus fort"

"Je n'ai aucun regret", a confié Van Aert après la course. "Nous avons essayé mais Mathieu était simplement plus fort. La course a été très rapide et l'échappée n'a jamais eu une grosse avance. Dans la Cipressa, c'était plus facile qu'attendu et UAE Emirates n'a pas roulé aussi dur que l'année dernière et nous sommes arrivés avec un gros groupe au pied du Poggio."

Dans le Poggio, van Aert a su répondre à l'attaque de Tadej Pogacar mais n'a pas été en mesure de suivre celle de Mathieu van der Poel à 5 km de l'arrivée. "J'ai pu suivre tout juste l'attaque de Tadej car j'étais déjà à bloc. Quand Mathieu est parti, je soufflais en attendant le sommet. Je savais que je devais le suivre mais je n'y suis pas parvenu."