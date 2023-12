Wout van Aert s'offre un deuxième succès dans les labourés cette saison

"Heusden-Zolder est un cross que j'aime beaucoup et je suis heureux de l'avoir gagné", déclare Wout van Aert. "Je voulais construire ma course petit à petit. Cela n'a pas été aussi difficile que mardi à Gavere. Heusden-Zolder est aussi un cross où il est difficile de rouler seul. L'intention était de rester dans la roue un peu plus longtemps. Quand j'ai pensé que mon moment était venu, j'ai ouvert la course".

Van Aert disputait dans le Limbourg son 5e cross de la saison. Mardi, il s'était incliné à Gavere face au Néerlandais Mathieu van der Poel, absent à Heusden-Zolder. "Après Gavere, c'était difficile d'avoir de bonnes sensations mais j'étais confiant. Je suis juste content de la façon dont les choses se passent maintenant. Bien sûr, cette victoire ne signifie plus autant qu'avant mais elle fait plaisir. C'est aussi agréable d'entendre le public. J'aime ça", dit le coureur Jumbo-Visma, qui ne sera pas au départ à Diegem jeudi et à Loenhout vendredi. Il reviendra samedi en Coupe du monde à Hulst, aux Pays-Bas, où il se mesurera de nouveau à Mathieu van der Pole et Tom Pidcock.