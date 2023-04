Wout van Aert victime d'une crevaison "au plus mauvais moment"

"J'ai crevé dans la finale au plus mauvais moment et c'est vraiment dommage", a expliqué Van Aert, 3e derrière Jasper Philipsen et Van der Poel. "Je me suis senti bien pendant toute la course, même si j'étais seul à l'avant de mon équipe dans la finale. Il y avait pourtant une grande chance de nous voir Mathieu et moi dans la finale mais, hélas, comme dans un mauvais rêve, j'ai senti dans un virage du Carrefour de l'Arbre que ma roue arrière était complètement plate. Et j'avais de très bonnes jambes à ce moment! J'ai été repris par le groupe de chasse et je suis resté positif, j'ai tout donner pour monter sur le podium. Il était de toute façon de boucher difficile les 20 secondes d'écart sur un coureur comme Mathieu Van der Poel qui a mérité sa victoire. Il était très fort."