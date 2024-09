"On y pensait vraiment à cette médaille" sur le chrono mixte, confie Norbert-Riberolle

La Belgique a décroché le bronze dans le relais mixte de l'Euro de cyclisme sur route, jeudi, à Hasselt. "On y pensait vraiment à cette médaille, même ce matin en mangeant, on s'est dit 'allez, go'", a souri Marion Norbert-Riberolle.

"On espérait ne pas avoir trop de pluie", a raconté Norbert-Riberolle. "Comme je viens du cyclocross, je n'ai pas trop peur dans les virages, j'ai pas mal de technique. Mais mes coéquipières m'ont dit, lors de la reconnaissance, d'y aller mollo dans les virages. Du coup, parfois, je devais un peu attendre et rester calme."

Edward Theuns, Noah Vandenbranden et Victor Vercouillie avaient placé la Belgique au troisième rang, avec 27 secondes d'avance sur la Pologne. Norbert-Riberolle, Alana Castrique et Jesse Vandenbulcke ont conservé 16 secondes d'avance sur les Polonaises à l'arrivée. "On aurait été un peu dégouté avec la médaille en chocolat", a confié Norbert-Riberolle. "On s'est dit 'on doit le faire'. Cela fait plaisir. En plus, c'est en Belgique, il y avait beaucoup de supporters."