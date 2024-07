On y retourne: le Tour de Wallonie sera à nouveau diffusé sur RTL Sports

L’été dernier, la course est partie de la ville basse de Thuin. En 2024 et pour la sixième fois, le Tour de Wallonie sera bouclé dans la cité des remparts pour une 45e édition qui se déroulera en cinq jours : Tournai-Fleurus le 22 juillet, Saint-Ghislain-Ouffet le 23, suivis de Arlon-La Roche-en-Ardennes, Verviers-Herve et, donc, Mouscron-Thuin, étape finale du 26 juillet.

Avant et après chaque étape, Anne Ruwet et ses consultants animeront les débats dans l'émission "Dans le Peloton". Avec son équipe, ils passeront en revue les moments clés de chaque étape, proposant des analyses approfondies, des interviews exclusives et des résumés de la journée. Anne sera accompagnée de Maxime Monfort, Yoann Offredo, Kevin Van Melsen, Mathieu Istace et Stéphane Thirion pour commenter et décrypter les étapes en direct.