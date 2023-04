Elfyn Evans s'impose et rejoint Ogier en tête du général, Neuville gagne la Power Stage

Neuville avait abandonné samedi matin après une sortie de route durant la 11e spéciale, alors qu'il se trouvait en tête de la course. Evans avait récupéré la première place et ne l'a plus lâchée.

Dimanche, Evans a pu contrôler durant les trois premières spéciales du jour. Rovanperä a signé le meilleur temps lors des deux spéciales passant par Trakoscan-Vrbno (13,15 km), l'ES 17 et l'ES 19. Thierry Neuville s'est montré le plus rapide lors du premier passage de Zagorska Sela-Kumrovec (14,09 km), constituant l'ES 18. Le Saint-Vithois récidivait dans la Power Stage, sur ce même parcours, ce qui lui permettait d'engranger 5 points au championnat.