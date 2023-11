F1: une première journée perturbée à Vegas à cause des... plaques d'égoût

A l'aube d'un Grand Prix nocturne annoncé comme spectaculaire au coeur de l'iconique Strip -- considéré comme la course la plus attendue de la saison --, les premiers tours de roues des monoplaces ne sont guère passés comme prévus.

Et pour cause: la première séance d'essais libres a été arrêtée après seulement une dizaine de minutes jeudi soir (vendredi matin, heure de Paris et GMT) en raison d'un problème de plaque d'égout.

Une décision qui retarde la suite de la journée puisque les essais libres 2, deuxième et dernière séance de la journée initialement programmés à minuit heure locale (09h00 heure de Paris, 08h00 GMT), accuseront au moins 2h15 min de retard selon les dernières informations de la direction de course.

A la suite de cet incident, le patron de Ferrari Frédéric Vasseur s'est présenté furieux devant la presse: "la monoplace est complètement endommagée, son moteur, sa batterie", a-t-il asséné, jugeant la situation "inacceptable".

"Ca nous coûte une fortune. On ne participera pas aux Essais 2 c'est sûr", a-t-il également confirmé.

Le boss de Mercedes Toto Wolff s'est, lui, emporté -- pour des raisons bien différentes que celles de son homologue français -- après la question d'un journaliste sur "la tache" que représentait ce début raté pour le Grand Prix.

"Ce n'est pas une tache ou quoi que ce soit. On n'est que jeudi, on ne termine pas la première séance d'essais, ils vont sceller les bouches d'égout et on aura tout oublié dès demain", a balayé le dirigeant autrichien.

"Que ce soit du côté de la FIA ou du circuit, tout le monde doit analyser comment s'assurer que cela ne se reproduise pas, mais parler d'une tache pour le sport un jeudi soir... personne ne le regarde à l'heure européenne de toute façon", a-t-il ajouté. La séance a été interrompue vers 05h40 heure de Paris (04h40 GMT).

En plus de Sainz, Alpine a annoncé que son pilote Esteban Ocon a aussi subi des dégâts et a dû changer le châssis de sa monoplace.

Un incident similaire avait eu lieu en 2019 lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan lorsque la voiture du Britannique George Russell, alors chez Williams, avait heurté une plaque d'égout, entraînant l'arrêt des premiers essais.

Pour le grand retour de la F1 41 ans après la dernière course dans la cité du jeu, le traditionnel Grand Prix se déroulera samedi, de nuit (22h00 heure locale - 07h00 heure de Paris).