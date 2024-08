F1/Pays-Bas: Norris écrase Verstappen et la concurrence en qualifications

Alors que le triple champion du monde en titre avait fait rugir de plaisir ses dizaines de milliers de fans de "l'armée orange" en décrochant le meilleur temps provisoire des qualifications, Norris les a fait taire quelques secondes plus tard en s'emparant de la première temps avec un chrono supersonique.

"C'est incroyable. J'ai réalisé un superbe tour à la fin donc je suis très content, l'équipe a fait un super boulot. Les sensations dans la voiture étaient fantastiques, les nouveautés apportées ce week-end semblent très bien marcher. La course sera difficile mais j'ai hâte d'y être", a savouré Norris.

"C'est vrai que mes départs n'ont pas toujours été fantastiques, je me suis raté sur quelques courses. Mais je suis confiant sur le fait de pouvoir bien partir demain (dimanche)", a-t-il affirmé.

Verstappen, qui avait enregistré trois pole positions et trois victoires depuis le retour du paddock sur le circuit côtier de Zandvoort en 2021, a perdu la première bataille du week-end, mais pas encore la guerre.

"Je ne me suis jamais senti super à l'aise aujourd'hui (samedi), la voiture était parfois instable, il fallait changer les réglages en permanence donc ce n'était pas évident. J'étais vraiment à la limite, mais je suis très content de partir en première ligne car je me doutais que ce serait compliqué de se battre pour la pole. Cela sera très difficile demain (dimanche) quand on voit l'écart, mais tout peut arriver", a souligné +Mad Max+.