"Il n'est plus celui que nous avons connu": l'ancien directeur de l'écurie Ferrari donne des nouvelles de Michael Schumacher

C'est un pilote que l'on ne présente plus : Michael Schumacher. Sacré champion du monde à sept reprises, l'Allemand a considérablement marqué l'histoire de la Formule 1.

"Je le vois régulièrement et avec affection, lui et sa famille. Notre lien va au-delà du travail passé (...)", a-t-il d'abord déclaré avant d'évoquer l'état du pilote. "Sa vie est différente, il n'est plus le Michael que nous avons connu en Formule 1", a-t-il expliqué au média La Repubblica.