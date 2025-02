Record battu: un acheteur anonyme dépense des dizaines de millions d'euros pour acheter une relique de la Formule 1

Mercedes-Benz a fait don de la voiture au musée de l'Indianapolis Motor Speedway (IMS) en 1965. Il s'agit de l'une des 11 voitures à être vendues par l'IMS dans le cadre de la réduction de ses capacités.

Sotheby's a qualifié la W196 de "l'une des plus rares et des plus belles voitures de compétition jamais réalisées" et de "l'une des plus grandes réussites de Mercedes-Benz".