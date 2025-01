D'une amende colossale... à un retrait de points: l'incroyable décision de la F1 pour éviter les insultes des pilotes

Alors que tous les regards étaient tournés vers Fiorano et les débuts en piste avec Ferrari du septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton, l'instance a publié mercredi soir une nouvelle version du Code sportif international qui s'appliquera à toutes ses compétitions dont la F1.

Ainsi, les lignes directrices sont encore plus strictes pour toute infraction au règlement et prévoient de lourdes amendes, et même un éventuel retrait de points ou une suspension en cas de récidive. Une grille des sanctions a été dévoilée avec des amendes allant de 10.000 à 15.000 euros pour une première infraction, de 20.000 à 30.000 euros pour une récidive et 30.000 à 45.000 euros pour une deuxième récidive.