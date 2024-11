"Super nouvelle", "Excitant", "Fantastique": les pilotes de F1 ravis après l'annonce d'une 11ème équipe dans le paddock

"Vingt voitures en F1, ce n'est pas assez. Beaucoup d'autres disciplines comptent 28 ou 30 voitures. Cela fait beaucoup d'équipes et de personnel, mais pour le sport et pour nous, c'est super", a-t-il ajouté.

"C'est une super nouvelle. J'ai toujours été favorable à l'arrivée d'une nouvelle équipe et de deux voitures supplémentaires sur la grille. Cela va offrir plus d'opportunités d'emplois, donc je suis très heureux que cela se produise", a commenté le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (Mercedes). "C'est excitant, plus de voitures veut dire plus d'adversaires et plus d'action sur la piste, donc c'est bien", a jugé le Français Pierre Gasly (Alpine).

"Il y a beaucoup de jeunes pilotes talentueux qui rêvent d'avoir une place en F1 et cela leur donnera évidemment plus de chances donc c'est une bonne chose", a abondé le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).