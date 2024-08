Handicap: les Paralympiques mettent Paris au défi de l'accessibilité

Partager:

Philippe LOPEZ Le long et complexe chantier de l'accessibilité des personnes handicapées à Paris est mis sur le devant de la scène avec les Jeux paralympiques, la question du métro en tête. Les dédales de couloirs et escaliers dans des stations le plus souvent dépourvues d'ascenseur, ainsi que les quais non ajustés à la hauteur des rames font du réseau métropolitain un point noir de la mobilité pour les personnes en situation de handicap.

Début août, la présidente de la Région et de l'autorité organisatrice des transports Île de France Mobilités (IDFM), Valérie Pécresse, en a fait le "prochain défi" décennal. L'adjointe chargée de l'accessibilité à la mairie de Paris Lamia El Aaraje, a également assuré que la Ville plaiderait en faveur du chantier après les Jeux et qu'elle était "prête à discuter" avec les partenaires. "On ne pourra pas mettre le réseau 100% accessible" du fait de contraintes historiques, prévient Pierre Deniziot, conseiller régional et administrateur d'IDFM, mais "là où on peut, il faut le faire".

Près d'un million de Franciliens et parmi eux 8% des 2,1 millions de Parisiens sont en situation de handicap. A l'approche des Jeux paralympiques (28 août - 8 septembre), seules 29 stations de métro sur deux lignes (11 et 14) sont accessibles. Les lignes de tramway et de bus le sont en revanche "à 100%", selon la mairie et IDFM. Sur le réseau francilien (RER, Intercités, TER), quatre stations sur cinq, accueillant 95% du trafic, ont été aménagées pour les Jeux, assure IDFM. Pour autant Nicolas Mérille, conseiller national accessibilité chez APF France handicap, dénonce "une ségrégation qui ne dit pas son nom: les personnes en situation de handicap n'ont pas du tout la même vie quotidienne". - "Aucune spontanéité" - "Nous n'avons le droit à aucune spontanéité", avec "toujours partout des ruptures dans nos déplacements", des obstacles dans la rue ou pour accéder aux établissements recevant du public, mais aussi dans les transports, fait-il valoir.