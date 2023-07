Jago Geerts enlève la première manche en MX2 à Lommel et se rapproche encore d'Adamo

"Lucas a été derrière moi toute la course. Il était très rapide aussi et m'a poussé pendant les dix-quinze premières minutes", a expliqué Jago Geerts aux organisateurs après sa victoire sur le circuit renouvelé en sable de Lommel. "Je suis très content de la course, le circuit était dur et c'était très difficile de garder le rythme."

Jago Geerts, vainqueur de la course de qualification samedi lui rapportant dix points de plus au Mondial, se rapproche désormais à 30 points d'Adamo.

La deuxième manche est programmée à 16h10 et le pilote belge vise une double passe de trois après ses deux succès lors des deux derniers Grands Prix de la saison. Il a aussi remporté les deux dernières éditions du Grand Prix en Belgique à Lommel.