La Belgique, plus jeune équipe du plateau, ambitieuse à Ernée dimanche

Vice-champion du monde en MX2 pour la 4e fois, Jago Geerts, 23 ans, va passer dans la catégorie reine (MXGP) l'an prochain sans avoir pu décrocher le titre mondial en 250cc. Le Limbourgeois pilotera une Yamaha 450cc en Pays de la Loire et fera les manches MXGP. Liam Everts sera au guidon d'une KTM 350cc (Open) et Lucas Coenen pilotera une Husqvarna 250cc (MX2).

Johan Boonen, capitaine des Belgian Knights, a sélectionné Jago Geerts (2e), Liam Everts (4e) et Lucas Coenen (5e), trois pilotes MX2 qui ont terminé dans le top 5 du championnat du monde, clôturé il y a quinze jours, et qui forme l'équipe la plus jeune du plateau (19,3 ans).

Après les qualifications pour 38 pays engagés samedi sur le circuit Raymond Demy, trois courses ont lieu dimanche avec les MXGP et MX2 (13h10), les MX2 et Open (14h40) et les Open et MXGP (16h08).

Les Américains Aaron Plessinger, R.J Hampshire et Christian Craig, tenants du titre, veulent s'imposer en Europe pour la première fois depuis 2011, mais l'Australie, avec son ténor Jett Lawrence, est favorite.

Les trois dernières éditions ont vu le pays organisateur l'emporter: les Pays-Bas en 2019, l'Italie en 2021 et les Etats-Unis l'an dernier pour un 23e titre. L'édition 2020 avait été annulée par la crise sanitaire. Romain Febvre, Maxime Renaux et Tom Vialle, pour la France, voudront poursuivre la série.