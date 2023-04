La Honda N.1 remporte les 24 Heures du Mans motos

Championne du monde en titre, la moto du trio de l'Australien Josh Hook et des Français Mike Di Meglio et Alan Techer a largement dominé la course et s'impose pour la troisième fois après 2018 et 2020.

Le constructeur japonais revient à hauteur de Suzuki et Kawasaki au palmarès de l'épreuve avec 14 victoires tandis que l'équipe décroche son troisième titre dans la Sarthe après 2018 et 2020.