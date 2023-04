Les leaders du championnat se donnent rendez-vous au TAC Rally de Tielt pour la 4e manche

La 48e édition du TAC Rally est l'une des six épreuves du Championship et attirera les ténors du plateau. La lutte pour le podium sera intense entre les dix-huit voitures de Rally2 et les cinq GT. Après son crash au Rallye des Ardennes, Gino Bux sera absent à Tielt pour se remettre, entre autres, d'une fracture de la clavicule et de six côtes cassées.

Les regards seront notamment rivés sur les révélations de cette saison, Potty et Rouard. Le premier a remporté deux des trois rallyes auxquels il a pris part, et il compte 25 points d'avance en tête du classement sur le second, qui a terminé 6e, 4e et 2e sur les trois dernières courses. L'année dernière sur le TAC Rally, Maxime Potty avait terminé troisième. Vincent Verschueren s'était alors imposé, comme en 2017.