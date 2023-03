MotoGP: Bagnaia remporte le premier sprint de l'histoire au Portugal, Quartararo 10e

Le champion du monde en titre Francesco Bagnaia a remporté samedi le premier sprint de l'histoire du MotoGP, terminant devant les Espagnols Jorge Martin (Ducati-Pramac) et Marc Marquez sur le tracé de Portimao, au Portugal.

Dixième du sprint, le Français Fabio Quartararo, champion du monde 2021, échoue aux portes des points, derrière son compatriote Johann Zarco (Ducati-Pramac), qui, grâce à sa 8e place, prend deux points au général.

Parti en pole position à la surprise générale, Marquez, sextuple champion du monde en MotoGP, n'a pas résisté bien longtemps à l'assaut des deux Ducati parties juste derrière lui.

"J'ai dépensé beaucoup d'énergie, il n'y a que 12 tours, mais nous avons fait un travail extraordinaire aujourd'hui. Demain (dimanche), c'est la course la plus importante du week-end, ça sera plus difficile", a concédé le pilote Honda.