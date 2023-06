MotoGP: Bezzecchi, déchaîné, partira en pole devant Bagnaia

"La moto est vraiment exceptionnelle. C'est la perfection", s'est réjoui le pilote Ducati, actuellement 3e au championnat.

Son équipier et compatriote Luca Marini a pris la troisième place et s'élancera donc lui aussi en première ligne de la course sprint samedi après-midi (15h00) et du Grand Prix dimanche (14h00).

La première ligne est donc 100% italienne et 100% Ducati, le Français Fabio Quartararo, 4e sur sa Yamaha, étant le "best of the rest" (le meilleur des autres).